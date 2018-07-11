3 قتلى حصيلة هجوم على نقطة حماية نفطية في العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل 3 عناصر أمنيين بهجوم مسلح على نقطة تفتيش تابعة لحماية الخطوط النفطية في محافظة كركوك شمال غربي العراق.

وقال مصدر أمني في المحافظة لـ"السومرية نيوز"، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة التفتيش الواقعة بقرب قضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، وتسبب الهجوم بمقتل 3 من عناصر من الحماية النفطية".

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وأضاف المصدر أن السلطات العراقية "أطلقت عملية أمنية لتعقب المنفذين وتصفيتهم".

وتشهد محافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد، بين فترة وأخرى أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

المصدر: "السومرية"