الجيش السوري يضبط مضادات فرنسية للدروع في درعا

ذكر موقع Defense Blog الدفاعي نقلا عن وسائل إعلام سورية، أن الجيش السوري ضبط عدة أنظمة مضادة للدبابات من طراز "أبيلاس" الفرنسية في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وأشار الموقع إلى أن المضادات التي تم ضبطها صنعت في شركة Nexter الفرنسية للأسلحة والمعدات العسكرية.

Syrian troops seized French-made APILAS anti-tank systems in Daraa provincehttps://t.co/hd3GZ7sGMkpic.twitter.com/saxdN3soqm — Defence blog (@Defence_blog) ١٠ يوليو ٢٠١٨

ويتميز نظام "أبيلاس" المضاد للدبابات والدروع، بدقته في الرمي ويبلغ عياره 112 مم وقدرة اختراقه 720 مم في الصلب و2000 مم في الخرسانة.

فيما يبلغ طول الصاروخ 1.26م، ووزنه 9 كغ، ومزود بمنظار ليلي مع قدرة على تكبير الأهداف حتى ثلاث مرات، ويصل مداه المؤثر حتى 600 متر.

المصدر: نوفوستي