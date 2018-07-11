ابن الأسد يطمح لتحقيق نتيجة جيدة في مسابقة الرياضيات الدولية هذا العام

ظهر النجل البكر للرئيس السوري بشار الأسد، في صفوف المشاركين بمسابقة رياضيات دولية تقام في رومانيا، حسب ما ذكره الثلاثاء مسؤول تربوي محلي برومانيا.

ويشارك نجل الرئيس السوري، حافظ البالغ من العمر 16 عاما برفقة 615 طالبا آخرين من جميع أنحاء العالم في المسابقة الدولية للرياضيات التي تنظم في الفترة بين 3 و14 يوليو في مدينة كلوج نابوكا وسط رومانيا.

وقال المسؤول عن التفتيش المدرسي في كلوج نابوكا، فالانتان كويبوس، لـ"فرانس برس" بهذا الصدد: "يريد الأسد أن يتم التعامل معه كطالب عادي ويتصرّف كذلك، وهو يمكث في فندق إلى جانب طلاب من 18 دولة".

وأضاف المسؤول الروماني: "لم يطلب أي شيء استثنائي.. لا شروط خاصة ولا شقة منفصلة، بل ويتشارك غرفة مع زميل".

AFP Mircea ROSCA

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في حين تحدثت وسائل إعلام رومانية محلية عن وجود تدابير أمنية معززة ترافق وجود نجل الرئيس السوري.

جدير بالذكر أن الأسد احتّل في نسخة العام الماضي من المسابقة التي أجريت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، المرتبة 528 من أصل 615، لكنه يطمح في نسخة العام الحالي إلى تحقيق نتيجة أفضل، حيث أكد لوسائل إعلام محلية قبيل المسابقة أن الرياضيات "شغف طفولته" وأنه يأمل في تحقيق "نتيجة جيدة" هذا العام.

المصدر: أ ف ب