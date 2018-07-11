البحرين ترحب بقرار واشنطن إدراج "سرايا الأشتر"إلى القائمة السوداء

رحبت مملكة البحرين بقرار الخارجية الأمريكية إدراج جماعة "سرايا الأشتر" على قائمة الإرهاب باعتبارها منظمة إرهابية.

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وأعربت البحرين عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة على هذه الخطوة التي تعكس الحرص على أمن واستقرار مملكة البحرين وتجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن دعم الحلفاء المستمر عبر الإعلان عن الجماعات الإرهابية من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار والأمن الدوليين.

وذكرت وكالة "أنباء البحرين"، أن مملكة البحرين تشدد على أن "سرايا الأشتر" من بين العديد من الجماعات المسلحة التي تتلقى دعما واسعا من إيران، حيث يشمل هذا الدعم نقل الأموال والأسلحة والمتفجرات، والتدريب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وأنها أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء وأفراد الأمن وتسببت في إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية إدراج تنظيم "سرايا الأشتر" الناشطة في البحرين الثلاثاء في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، بسبب صلتها بإيران.

وكانت الإدارة الأمريكية صنفت في مارس 2017 قائدين من "سرايا الأشتر" ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، حيث يأتي قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصنيف المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي لـ " سرايا الأشتر " كمنظمة إرهابية.

المصدر: وكالات