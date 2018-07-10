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السعودية تشتكي إيران للأمم المتحدة

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السعودية تشتكي إيران للأمم المتحدة
Globallookpress Albin Lohr-Jones
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي
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سلمت السعودية مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة، تشتكي فيها تكرار "تعديات وتجاوزات" القوارب الإيرانية في المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة الأقليمية.

وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي إنه "على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية إلى مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التي تقع في البحر الإقليمي للسعودية" ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج وفقا لخط الحدود البحرية الذي حدد بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين في 24 أكتوبر 1968.

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 وأكد المسؤول السعودي، أنه نتيجة "التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل في 16 يونيو و17 نوفمبر 2016، و27 أكتوبر و21 ديسمبر 2017، فقد قامت السلطات المختصة في السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد".

وحمل المعلمي، الحكومة الإيرانية كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات، مطالبا من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقة من وثائق الأمم المتحدة وكذلك نشرها في الطبعة القادمة من مجلة ( قانون البحار).

المصدر: عكاظ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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