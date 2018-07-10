العبادي: اختطاف المواطنتين الفلبينيتين "مسرحية"

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن ما حصل من اختطاف للعاملات الأجنبيات، هو جريمة منظمة، وحصل بسبب صراع بين شركات الخدمات.

وقال العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي: "العملية حصل فيها نوع من التمثيل، وهي أشبه بالمسرحية الفاشلة".

وأشار رئيس الحكومة العراقية، إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المختطفتين واعتقال جميع من اشترك في الخطف.

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وأعلنت القوات الأمنية تحرير الفلبينيتين، الأحد الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافهما، وكانتا مسافرتين على متن سيارة أجرة بصحبة 3 فلبينيين آخرين، لكن مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما، على طريق بغداد - كركوك، بعد خروجهما من السيارة بسبب تعطلها.

المصدر: وكالات