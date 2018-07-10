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العبادي: اختطاف المواطنتين الفلبينيتين "مسرحية"

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العبادي: اختطاف المواطنتين الفلبينيتين
AFP HAIDAR HAMDAN
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن ما حصل من اختطاف للعاملات الأجنبيات، هو جريمة منظمة، وحصل بسبب صراع بين شركات الخدمات.

وقال العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي: "العملية حصل فيها نوع من التمثيل، وهي أشبه بالمسرحية الفاشلة".

وأشار رئيس الحكومة العراقية، إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المختطفتين واعتقال جميع من اشترك في الخطف.

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وأعلنت القوات الأمنية تحرير الفلبينيتين، الأحد الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافهما، وكانتا مسافرتين على متن سيارة أجرة بصحبة 3 فلبينيين آخرين، لكن مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما، على طريق بغداد - كركوك، بعد خروجهما من السيارة بسبب تعطلها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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