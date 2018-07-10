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الكويت.. الإعدام شنقا لخاطف الوافدة الآسيوية

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الكويت.. الإعدام شنقا لخاطف الوافدة الآسيوية
AFP YASSER AL-ZAYYAT
محكمة التمييز في الكويت - أرشيف
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قضت محكمة التمييز في الكويت، بالإعدام شنقا على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وخطف وافدة آسيوية تحت تهديد السلاح، وارتكب معها أعمالا "غير أخلاقية".

وأكد دفاع المجني عليها المحامي عبدالحميد الصراف، للمحكمة أن المتهم من أصحاب السوابق وأن حكم الحبس المؤبد الصادر من محكمة الجنايات قليل بحقه.

وقال الصراف: "يتضح من سجله الجنائي أنه لا يرتدع ويكرر جرائمه".

وأضاف: "الحكم يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية التي من شأنها ترويع الآمنين، وتهديد أمن وسلم المجتمع الكويتي".

المصدر: القبس

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