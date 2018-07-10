الكويت.. الإعدام شنقا لخاطف الوافدة الآسيوية

قضت محكمة التمييز في الكويت، بالإعدام شنقا على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وخطف وافدة آسيوية تحت تهديد السلاح، وارتكب معها أعمالا "غير أخلاقية".

وأكد دفاع المجني عليها المحامي عبدالحميد الصراف، للمحكمة أن المتهم من أصحاب السوابق وأن حكم الحبس المؤبد الصادر من محكمة الجنايات قليل بحقه.

إصدار حكم الإعدام لمواطن انتحل صفة رجل أمن.. وخطف آسيوياتhttps://t.co/dnPseyKQOZpic.twitter.com/M7Frt73zqJ — القبس الإلكتروني (@alqabas) ١٠ يوليو ٢٠١٨

وقال الصراف: "يتضح من سجله الجنائي أنه لا يرتدع ويكرر جرائمه".

وأضاف: "الحكم يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية التي من شأنها ترويع الآمنين، وتهديد أمن وسلم المجتمع الكويتي".

المصدر: القبس