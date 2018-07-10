الدفاع الروسية تفند الأنباء عن مقتل عسكريين روس في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل عسكريين روس في درعا أو في أي مناطق أخرى من سوريا في الآونة الأخيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء: "لم تكن هناك أي خسائر في الأرواح بصفوف العسكريين الروس لا في محافظة درعا ولا في أراضي الجمهورية العربية السورية عموما".

وبهذا التوضيح نفت الدفاع الروسية صحة المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام في وقت سابق وزعمت مقتل 35 عسكريا روسيا وسوريا جراء هجوم انتحاري في جنوب سوريا.

وشددت الوزارة على أن تلك الأنباء الكاذبة حول سقوط العسكريين الروس في سوريا تلفقها عناصر تنظيم "داعش" بشكل متعمد.

وأكد البيان الوزاري أن كل العسكريين الروس الموجودين في سوريا "سالمون وبصحة جيدة ويواصلون أداء واجبتهم وفقا للخطة المقررة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية