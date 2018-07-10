 
مباشر

الدفاع الروسية تفند الأنباء عن مقتل عسكريين روس في سوريا

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية تفند الأنباء عن مقتل عسكريين روس في سوريا
Sputnik
مبنى وزارة الدفاع الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khv1

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل عسكريين روس في درعا أو في أي مناطق أخرى من سوريا في الآونة الأخيرة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء: "لم تكن هناك أي خسائر في الأرواح بصفوف العسكريين الروس لا في محافظة درعا ولا في أراضي الجمهورية العربية السورية عموما".

وبهذا التوضيح نفت الدفاع الروسية صحة المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام في وقت سابق وزعمت مقتل 35 عسكريا روسيا وسوريا جراء هجوم انتحاري في جنوب سوريا.

وشددت الوزارة على أن تلك الأنباء الكاذبة حول سقوط العسكريين الروس في سوريا تلفقها عناصر تنظيم "داعش" بشكل متعمد.

وأكد البيان الوزاري أن كل العسكريين الروس الموجودين في سوريا "سالمون وبصحة جيدة ويواصلون أداء واجبتهم وفقا للخطة المقررة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا