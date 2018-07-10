ستولتنبرغ: الناتو سيساعد في الحيلولة دون عودة الإرهاب إلى العراق

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن بعثة الناتو الجديدة لتدريب القوات الأمنية العراقية ستساهم في الحيلولة دون عودة الإرهاب إلى العراق.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين، عشية قمة الناتو في بروكسل التي ستعقد في 11-12 يوليو الجاري في بروكسل: "هذه البعثة، التي من المقرر أن يصادق عليها أعضاء الحلف، ستكون غير قتالية، إلا أنها ستساعد العراق في الحيلولة دون إحياء تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى".

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن بعثة التدريب في العراق ستشمل مئات من مدربي الحلف وستساعد في إنشاء مدارس عسكرية جديدة وزيادة القدرات المهنية لدى القوات العراقية.

ويصادف اليوم الذكرى الأولى لإعلان تحرير مدينة الموصل العراقية بالكامل من "داعش"، وذلك بعد معركة استغرقت قرابة 9 أشهر، وأدت إلى الكثير من الخسائر البشرية والمادية، ونزوح أكثر من 920 ألف شخص.

ومن المقرر أن تنعقد قمة الناتو يومي الأربعاء والخميس المقبلين في بروكسل، وسيناقش فيها زعماء الدول الأعضاء في الحلف طيفا واسعا من القضايا، على رأسها الإنفاق العسكري للدول الأعضاء، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة، والحرب ضد الإرهاب، ومساندة دول في الشرق الأوسط منها العراق، والأردن وغيرهما.

المصدر: نوفوستي