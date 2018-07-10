لحم الخنزير يكشف لصا أمريكيا انتحل شخصية أمير سعودي على مدار 30 عاما

نقلت صحيفة Daily Mail تفاصيل جديدة عن لص أمريكي انتحل شخصية أمير سعودي على مدار 30 عاما، وكشفت هويته الحقيقية بعد أن تبين أن "الأمير السعودي المزعوم" يأكل لحم الخنزير.

وذكرت الصحيفة أن الأمريكي أنطوني جينياك، من أصول كولومبية، البالغ من العمر 47 عاما، تظاهر بأنه أمير سعودي منذ عام 1991، وكان يعيش حياة فاخرة ويمتلك شقة علوية في ميامي وعددا كبيرا من السيارات الفارهة، من بينها "فيراري" و"رولز رويس" ومجوهرات "كارتيه" وساعات "رولكس".

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وحصل جينياك على العديد من الهدايا، بما في ذلك لوحات ومجوهرات باهظة الثمن.

وألقت المحكمة الأمريكية القبض على جينياك في 2008 بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام بمبلغ 10 آلاف دولار، إلا أن أنتوني جينياك تمكن من تجنب عقوبة بالسجن وتم الإفراج عنه بكفالة مالية.

واكتشفت هويته الحقيقية بالصدفة، عندما اتصل أحد معاونيه بمطور العقارات جيفري سافر، وأبلغه برغبة الأمير السعودي في استثمار 440 مليون دولار في أحد منتجعات سافر.

Michigan City Police Department

وبعد عدة لقاءات بينهما، لفت نظر سافر أن "الأمير السعودي" يتناول لحم الخنزير، وهو ما أثار شكوكه. وطالب سافر الدائرة الأمنية بتدقيق في هويته، وبعد ذلك كشفت حقيقة جينياك .

وأوقف أنطوني جينياك في نوفمبر الماضي، كما عثرت سلطات إنفاذ القانون في شقته على عدد كبير من بطاقات التعريف المزورة والأرقام الدبلوماسية المزيفة وبطاقات الائتمان والآلاف من الدولارات ووثائق مالية باسم أحد أفراد العائلة المالكة السعودية.

واعترف جينياك في مايو الماضي بعمليات تزوير واحتيال نفذها بانتحال صفة أمراء من العائلة المالكة السعودية، كما كشف للقضاء عن المبالغ المالية التي حصل عليها من ضحاياه والطرق التي استخدمها لإقناعهم.

المصدر: وكالات