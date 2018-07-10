البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة الحرية 2 قبالة سواحل غزة

أعلنت "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة"، أن قوات سلاح البحرية الإسرائيلي اعترضت، طريق سفينة "الحرية 2"، وألقت القبض على جميع من كانوا على متنها.

وقال منسق الهيئة رائد أبو داير، في تصريح صحفي: "قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين بعد السيطرة على سفينة -الحرية 2-، والتي تحمل طلابا وجرحى فلسطينيين كانوا يستعدون لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة".

وأشار أبو داير إلى أن البحرية الإسرائيلية سيطرت على السفينة بعد تجاوزها مسافة 7 أميال بحرية، مؤكدا انقطاع الاتصال بطاقمها.

وأبحرت سفينة "الحرية 2" من ميناء غزة، حاملة على متنها جرحى ومرضى وطلبة، باتجاه الشواطئ الأوروبية، لكسر الحصار المفروض عن غزة منذ 12 عاما.

وأطلقت الهيئة في مايو الماضي، السفينة الأولى لكسر الحصار من ميناء غزة وتوجهت نحو شواطئ اليونان قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتسيطر عليها وتسحبها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي وتعتقل كل من كان على متنها، وأفرجت لاحقا عن جميع من كانوا على متنها باستثناء قبطان السفينة الذي وجهت له عدة تهم.

وتفرض إسرائيل حصار مشددا على قطاع غزة منذ عام 2006، وذلك بإغلاق كافة معابره، باستثناء معبر تجاري واحد يفتح "بشكل جزئي".

المصدر: RT + وكالات