بالوثيقة.. منع بيع المشروبات الكحولية في تكريت العراقية

اطلعت RT على وثيقة صادرة من محافظة صلاح الدين تشير إلى قرار اتخذته الحكومة المحلية هناك لمنع بيع المشروبات الكحولية في مدينة تكريت مركز المحافظة.

والوثيقة الموقعة بتاريخ الـ9 من يوليو، حملت إمضاء أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين، وموجهة إلى مديرية شرطة محافظة صلاح الدين وقائم مقامية تكريت.

وجاء في الوثيقة: بالنظر لعدم مقبولية ظاهرة بيع المشروبات الكحولية في مدينة تكريت نظرا لخصوصيتها الاجتماعية، تقرر إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية فيها".

RT

وعلى إثر هذا القرار قال المتحدث باسم مجلس عشائر صلاح الدين مروان الجبارة لـRT: "القرار مستعجل لأن القانون أجاز ذلك، والمحافظة أعطت عدة رخص في أوقات سابقة لفتح تلك المحال، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القرار قد يفتح الطريق للسوق السوداء لاستغلال المستهلكين، كما أنه قد يدفع البعض للاتجاه نحو المخدرات".

وأضاف: "من الضروري العدول عن مثل هكذا قرار أو تنظيم عمل تلك المحال بشكل أفضل، حتى لا يكون هناك أي تقييد للحريات أو دفع للشباب باتجاه المخدرات التي تنتشر في بعض المحافظات".

المصدر: RT