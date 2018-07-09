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مركز حميميم: المسلحون في سوريا سلموا 11 دبابة

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مركز حميميم: المسلحون في سوريا سلموا 11 دبابة
AFP DANIEL LEAL-OLIVAS
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية سلموا خلال اليوم الأخير 11 دبابة وأسلحة مختلفة.

وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف أنه "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة سلم المسلحون ما مجموعه 11 دبابة، و5 عربات للمشاة، و5 مدافع هاون، و55 رشاشة من عيار ثقيل، و3 مدافع مضادة للطائرات، و14 صاروخا موجها مضادا للدبابات أمريكية الصنع، وكمية كبيرة من الأسلحة النارية الخفيفة".

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وأشار تسيغانكوف إلى أن العسكريين الروس أجروا مفاوضات مع وجهاء البلدات السورية وقادة الجماعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا بهدف تطبيع الأوضاع في المنطقة.

وبشأن عودة النازحين إلى منازلهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ذكر رئيس المركز الروسي أن عدد النازحين العائدين بلغ 71 ألفا و700 شخص. وخلال اليوم الأخير عادة 100 شخص إلى منازلهم.

المصدر: تاس

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