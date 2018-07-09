الخارجية اللبنانية: حل مشاكلنا يتمثل بعودة اللاجئين السوريين لوطنهم

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن وضع البلاد الاقتصادي على وشك الانهيار بسبب عبء النازحين السوريين في لبنان، مضيفا أن الحل الوحيد هو في عودتهم عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم.

وقال باسيل خلال لقائه وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا سيغريد كاغ،: "عودة النازحين السوريين بدأت وانطلقت ببطء وبتدرج، وذلك في ضوء الهدوء القائم في معظم المناطق السورية"، مشددا على الرغبة في "تعزيز هذه العودة من خلال سياسة التشجيع، بدلا من سياسة منع العودة.. وشددنا مجددا على أن لبنان يحترم دائما مبدأ عدم الإعادة القسرية، لكن النازحين السوريين أنفسهم مطالبون بتسريع عودتهم".

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وعبر الوزير اللبناني، عن شكر بلاده لهولندا على مساعدتها المادية "التي ستبلغ قيمتها خلال السنوات الأربع المقبلة 200 مليون يورو، على أن يكون المبلغ قابلا للزيادة".

وشكر باسيل الحكومة الهولندية، على مساعداتها المالية، في إطار أزمة النزوح السوري عبر الصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى المساعدات الاجتماعية والتربوية، وفي مجالات كثيرة.

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وقال باسيل: "نذكر بالأعمال العدائية التي ترتكبها إسرائيل بحق سيادة لبنان.. نذكر المجتمع الدولي بالدعوى التي رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وفي حال تم تجاهل هذه القضية مجددا، فإن ذلك يدل على غياب المحاسبة الدولية، ما يشجع إسرائيل على الإمعان في ممارسة إرهاب الدولة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام