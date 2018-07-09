بالصور.. مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروع في السعودية

أفادت صحيفة "الرياض" السعودية بأن طفلين ووالدتهما وجندي من حرس الحدود لقوا مصرعهم، جراء تصادم مركبتين على الطريق الدولي في منطقة الدرب.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الاثنين بلاغا عن وقوع تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي.

4 حالات وفاة وإصابات بليغة إثر حادث مروري شنيع بين دورية حرس حدود ومركبة عائلة https://t.co/jlcH91PwWW#الدرب#جازانpic.twitter.com/Gy3wFTED1I — جريدة الرياض (@AlRiyadh) July 9, 2018

وأوضح الصرخي أنه عُثر في الموقع على سيارة تقل عائلة مكونة من 9 أشخاص، رجل وزوجته وأبناؤهم وسيارة أخرى يوجد بها 3 أشخاص أحدهم قائد المركبة وعند فرز الحالات تبين أن الأم وطفليها إضافة إلى قائد المركبة الأخرى قد فارقوا الحياة على الرغم من محاولة المسعفين إنعاشهم.

وأصيب بقية الركاب وحالاتهم ما بين متوسطة إلى حرجة، ونقلوا إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفى "بيش" العام لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: صحيفة "الرياض"