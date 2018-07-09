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السلطات الليبية تنفي حصول تزوير واسع للأرقام الوطنية

أخبار العالم العربي

السلطات الليبية تنفي حصول تزوير واسع للأرقام الوطنية
AFP MAHMUD TURKIA
صورة من الأرشيف
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نفت مصلحة الأحوال المدنية الليبية الأنباء حصول تزوير واسع للأرقام الوطنية الليبية بالملايين، وقالت إن الأنباء عارية عن الصحة.

ودعت المصلحة في بيان لها صدر اليوم الاثنين، "الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وأن لا يتم إطلاق التهم جزافا"، مطالبة "من لديه مزاعم عن عمليات تزوير أن يقدمها إلى الجهات المختصة".

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وأكدت مصلحة الأحوال المدنية أن "الهوية والجنسية الليبية وقاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني الورقي والإلكتروني في أيد وطنية أمينة".

وجاء ذلك ردا على تصريح زعيم تحالف القوى الوطنية في ليبيا محمود جبريل، بأن تزويرا واسع النطاق للرقم الوطني يحصل في البلاد، الأمر الذي ربما يهدد نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي.

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية

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