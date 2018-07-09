الجزائر: ندعم تونس في استئصال "ورم الإرهاب الخبيث"

أدان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الاعتداء المسلح الذي استهدف أمس الأحد دورية تابعة للحرس الوطني التونسي وخلف 9 قتلي في محافظة جندوبة غربي البلاد.

وكتب بدوي في بيان صادر عنه اليوم: "تلقيت بكل أسى الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية للحرس الوطني يوم الأحد 08 يوليو 2018 والذي أسفر عن استشهاد ستة من أعوانه الذين نحسبهم من الشهداء".

وأضاف الوزير الجزائري: "نحن نتقاسم معكم الأحزان، ندين هذا الاعتداء الغاشم، ونستنكر هذا الفعل الدنيء".

وختم الوزير الجزائري بيانه بقوله: "الجزائر، حكومة وشعبا تدين هذا الاعتداء الغاشم، كما نعرب عن دعمنا المطلق للشقيقة تونس وتعاوننا اللامتناهي من أجل استئصال بقايا هذا الورم الخبيث الذي يريد العبث باستقرار وأمن منطقتنا".

المصدر: وزارة الداخلية الجزائرية