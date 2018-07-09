مقتل 3 من الحشد الشعبي على يد مسلحين شمال بغداد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة العراقية والحشد الشعبي، بأن مسلحين من تنظيم "داعش" قتلوا في مدينة بيجي 3 من مقاتلي الحشد بالقرب من أكبر مصفاة نفط عراقية.

وأوضحت مصادر الشرطة العراقية أن 7 مسلحين من التنظيم على الأقل أطلقوا عيارات نارية على قوات للحشد الشعبي في بيجي، مشيرة إلى أن 4 من المهاجمين قُتلوا فيما هرب الباقون.

وفي هذا السياق، ذكر مسؤول أمني إنه تم التعرف على بعض المسلحين وتبين أنهم مطلوبون من مقاتلي تنظيم "داعش"، فيما أكد قيادي محلي في الحشد أن 5 آخرين من عناصر قوات الحشد أصيبوا بإصابات بالغة الخطورة.

المصدر: "رويترز"