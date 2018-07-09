فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تقرر إحياء القيادة السياسية الموحدة

عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اجتماعا اليوم الاثنين ناقشت خلاله مختلف القضايا التي تهم المخيمات الفلسطينية في لبنان وإحياء القيادة السياسية الموحدة.

ووفقا لموقع "النشرة" اللبناني، فقد كانت أجواء الاجتماع الذي عقد في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت وترأسه أمين سر حركة "فتح" فتحي أبو العردات، كانت ايجابية، وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بإعادة العمل بالأطر المشتركة ومنها "القيادة السياسية الموحدة".

كما اتفق ممثلو الفصائل الفلسطينية على صياغة وثيقة (اتفاق شرف) وضعت أثناء الاجتماع العناوين العامة لها، على أن تدقق وتنقح وتقر بشكل نهائي في اجتماع آخر في غضون أسبوع، وتكون أساسا للعمل المشترك لجميع القوى السياسية الفلسطينية التي تعمل على الساحة اللبنانية.

وكشفت "النشرة" استنادا لمصادر فلسطينية، أن أحد أهم العناوين التي تتضمنه الوثيقة هو التوافق على استثنائية الساحة الفلسطينية في لبنان، على قاعدة "تنظيم الخلاف" واحترام قواعد العمل المشترك والابتعاد عن الازدواجية بين الموقف السياسي والتطبيق الميداني أو التصعيد بطريقة غير مباشرة.

كما ستتضمن الوثيقة استراتيجية موحدة بعيدا عن تفرد أي طرف باتخاذ قرارات أو القيام بتحركات تعني كل الفلسطينيين دون التنسيق المسبق، على اعتبار أن المرحلة تتطلب الجهود الفلسطينية الموحدة لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية، ومواجهة عزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقليص خدماتها، ومحاولة إنهاء عمل الوكالة تماهيا معها وشطب ​حق العودة​ وفرض التوطين، إضافة الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس والحفاظ على ما أنجز من نجاح في حماية المخيمات الفلسطينية في لبنان وحفظ أمنها واستقرارها.

المصدر: "النشرة"