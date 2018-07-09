مكتب المالكي ينفي لـRT اتفاقه على اختيار بارزاني رئيسا للعراق

نفى هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وجود أي اتفاق حول اختيار الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيسا للعراق.

ونقلت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الاثنين "وثيقة" تتضمن توقيع القيادي في "دولة القانون" حسن السنيد والقيادي الكردي فاضل ميران وشخص آخر يُدعى محمود الهاشمي، تُشير إلى مجموعة نقاط منها ترشيح رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني لرئاسة جمهورية العراق.

وقال الركابي: "لا يوجد مثل هذه الاتفاقات، وما يجري الآن تفاهمات حول الكتلة الأكبر في البرلمان، التي ستُشكل الحكومة" المقبلة.

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المصدر: RT