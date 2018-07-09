القبض على مسؤول مصري في قضية رشوة

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري مصطفى بكري، إنه خلال الساعات القليلة الماضية ألقي القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية في قضية رشوة.

معلومات هامه تتردد عن القبض علي د جمال عبدالعظيم في وقت متاخر من مساء امس في قضية رشوه ، علما بانه تم تعيينه في هذا المنصب في ٨مايو الماضي ، اي اكمل شهرين فقط ، جمال عبدالعظيم الذي تولي منصبه خلفا لمجدي عبدالعزيز ، كان يرفع شعار ( اللي ايده مش نضيفه حنقطعها) ، ويوم القبض علي — مصطفى بكري (@BakryMP) 9 июля 2018 г.

وأضاف بكري على تويتر: "تم القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور جمال عبد العظيم، الذي تم تعيينه في المنصب في شهر مايو الماضي أي أكمل شهرين فقط".

وتابع: "جاء جمال خلفا لمجدي عبد العزيز الذي كان يرفع شعار سأقطع كل يد غير نظيفة، واليوم تم القبض عليه".

اخر ظهور لرئيس الجمارك المقبوض عليه كان مساء امس في عزاء شقيق وزير الماليه السابق عمرو الجارحي ، وبعد المغادره بقليل تم القبض عليه متلبسا في قضية الرشوه ، تحيه للرجال الشرفاء الذين يطاردون الفساد والفاسدين مهما علا شانهم — مصطفى بكري (@BakryMP) 9 июля 2018 г.

"آخر ظهور لرئيس الجمارك المقبوض عليه كان مساء أمس في عزاء شقيق وزير المالية السابق عمرو الجارحي، وبعد المغادرة بقليل تم القبض عليه متلبسا في قضية الرشوة".

المصدر: تويتر