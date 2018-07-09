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القبض على مسؤول مصري في قضية رشوة

أخبار العالم العربي

القبض على مسؤول مصري في قضية رشوة
AFP Aly FAHIM
الشرطة المصرية
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قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري مصطفى بكري، إنه خلال الساعات القليلة الماضية ألقي القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية في قضية رشوة.

وأضاف بكري على تويتر: "تم القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور جمال عبد العظيم، الذي تم تعيينه في المنصب في شهر مايو الماضي  أي أكمل شهرين فقط".

وتابع: "جاء جمال خلفا لمجدي عبد العزيز الذي كان يرفع شعار سأقطع كل يد غير نظيفة، واليوم تم القبض عليه".

"آخر ظهور لرئيس الجمارك المقبوض عليه كان مساء أمس في عزاء شقيق وزير المالية السابق عمرو الجارحي، وبعد المغادرة بقليل تم القبض عليه متلبسا في قضية الرشوة".

المصدر: تويتر

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