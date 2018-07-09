قطر: حماس لا تريد اندلاع حرب مع إسرائيل

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي أن حركة حماس لا تريد اندلاع حرب مع إسرائيل، وأنها تبحث عن السلام لكنها قبل ذلك تريد تحسن الظروف المعيشية في غزة.

وقال العمادي في مقابلة مع إذاعة "ريشت كان" الإسرائيلية، إن حركة حماس لا تريد اندلاع حرب مع إسرائيل، وإنها تبحث عن السلام في الوقت الراهن لكنها تريد قبل ذلك تحسين الظروف المعيشية في غزة ورفع الحصار المفروض منذ 11 عاما.

وأشار العمادي إلى أن حركة حماس باتت تمتلك قوة عسكرية أقوى من الماضي، مضيفا أن إسرائيل ستواجه مشاكل وصعوبات كبير في حال اندلاع أي حرب جديدة هذه المرة.

وأضاف العمادي أن شروط حماس لأي تهدئة طويلة الأمد هي رفع الحصار، من خلال بناء الميناء وفتح المعابر وإدخال البضائع والتنقل وحل مشكلة الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن الحركة لم تحدد مدة التهدئة في حال استجابت إسرائيل لهذه الشروط.

ونوه العمادي بعدم وجود أي صفقة قريبة، مشيرا إلى أن حماس لن تقبل باستبدال الأسرى بميناء أو مطار."صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".

وأشار إلى أن "الصيغة القطرية لوضع حد لمشكلة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة هي أن تبدأ إسرائيل بالسماح لـ 5.000 عامل من غزة للعمل لديها في الداخل".

وأوضح العمادي أنه "لا يوجد أي تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى، وأن الفجوة بين حماس وإسرائيل لا تزال كبيرة. ومن غير الممكن عقد صفقة مقابل ميناء ومطار".

وطالب العمادي إسرائيل بالإفراج عن أسرى اعتقلتهم بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة شاليط (وفاء الأحرار)، وبعد ذلك التوجه مباشرة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتم من خلاله تسليم المحتجزين لدى كتائب القسام، موضحا أن السلام والوصول للتهدئة أمر بيد إسرئيل، عبر قبولها هذه الشروط الممكنة.

المصدر: "معا"