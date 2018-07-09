السلطة الفلسطينية ترحب بالبديل الصيني لصفقة القرن

رحب نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، بالمبادرة الصينية التي يمكن أن تفتح الطريق أمام حل دولي متعدد الأطراف للقضية الفلسطينية.

وفي حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم، أشار شعث إلى أن هذه المبادرة ستشكل بديلا عما يسمى صفقة القرن التي انهارت عمليا بسبب الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لها.

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وشدد على ضرورة المرور بفترة من الصمود والمواجهة، حتى يتم وضع "الإطار الدولي الجديد الذي سيضمن لنا الحق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية".

وتتضمن المبادرة الصينية البنود التالية:

- ترسيخ حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة.

-دعم مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام" الذي ينهي فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويتضمن تطبيق تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى الاستئناف المبكر لمحادثات السلام.

-تنسيق الجهود الدولية لوضع "تدابير تعزيز السلام تستتبع مشاركة مشتركة في وقت مبكر".

-تعزيز السلام من خلال التنمية والتعاون بين الفلسطينيين وإسرائيل.

المصدر: وكالة معا