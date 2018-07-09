نائبة أردنية تنشغل بلعبة على هاتفها خلال إلقاء الرزاز البيان الوزاري

نشرت صحيفة "الغد" الأردنية، مقطع فيديو يظهر أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني منشغلة بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز بيانه الوزاري اليوم أمام مجلس النواب.

#فيديو | إحدى أعضاء مجلس الأعيان تنشغل بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة البيان الوزاري أمام مجلس النواب



تصوير: أمجد الطويل#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/KCJ1Cyc1gE — جريدة الغد (@AlghadNews) 9 июля 2018 г.

المصدر: الغد الأردنية