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نائبة أردنية تنشغل بلعبة على هاتفها خلال إلقاء الرزاز البيان الوزاري

أخبار العالم العربي

نائبة أردنية تنشغل بلعبة على هاتفها خلال إلقاء الرزاز البيان الوزاري
AFP Muhammad Hamed
البرلمان الأردني- صورة من الأرشيف
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نشرت صحيفة "الغد" الأردنية، مقطع فيديو يظهر أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني منشغلة بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز بيانه الوزاري اليوم أمام مجلس النواب.

المصدر: الغد الأردنية

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