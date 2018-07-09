// 26.06.2018 по тикету 15478
نائبة أردنية تنشغل بلعبة على هاتفها خلال إلقاء الرزاز البيان الوزاري
AFP Muhammad Hamed
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نشرت صحيفة "الغد" الأردنية، مقطع فيديو يظهر أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني منشغلة بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة عمر الرزاز بيانه الوزاري اليوم أمام مجلس النواب.
#فيديو | إحدى أعضاء مجلس الأعيان تنشغل بلعبة على هاتفها النقال أثناء إلقاء رئيس الحكومة البيان الوزاري أمام مجلس النواب— جريدة الغد (@AlghadNews) 9 июля 2018 г.
تصوير: أمجد الطويل#الغد#الأردن#عمانpic.twitter.com/KCJ1Cyc1gE
المصدر: الغد الأردنية
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