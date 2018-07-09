وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يترأسه عزام الأحمد يتوجه لدمشق

يتوجه وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك لبحث العلاقات بين الطرفين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـRT إن الوفد سيكون برئاسة عزام الأحمد، وسيبحث مع الجانب السوري مستجدات الوضع السياسي في المنطقة وصفقة القرن ووضع المخيمات.

فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الوفد، سيلتقي بعدد من الشخصيات الرسمية في الحكومة السورية، مبينة أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عامة وأوضاع مخيم اليرموك (قرب دمشق) خاصة ستكون على رأس قائمة المباحثات.

ويعد مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية حيث كان يعيش فيه قبل اندلاع النزاع 160 ألف شخص بينهم سوريون. لكن الحرب، التي وصلت إلى المخيم في العام 2012 عرضته للحصار والدمار، وأجبرت سكانه على الفرار.

المصدر: RT