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معصوم يأمر بالتحقيق في مقتل مواطن خلال تظاهرة بالبصرة

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معصوم يأمر بالتحقيق في مقتل مواطن خلال تظاهرة بالبصرة
Reuters POOL New
الرئيس العراقي فؤاد معصوم
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وجه الرئيس العراقي فؤاد معصوم السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق عاجل في مقتل مواطن وإصابة شخصين خلال تظاهرة في منطقة باهلة في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيانا له، على أن "معصوم شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث".

وأضاف البيان أن "معصوم أشار إلى أن التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق يكفله الدستور فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية سليمة شرط عدم استعمال العنف والإخلال بالنظام العام".

ودعا الرئيس العراقي السلطات الحكومية المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين كافة وإلى فتح حوار مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم.

وأشار إلى ضرورة "حظر استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية" لأي سبب كان.

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وأكدت اللجنة الأمنية في محافظة البصرة العراقية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات بين وقوات الأمن ومتظاهرين مطالبين بتوفير فرص عمل.

المصدر: رئاسة جمهورية العراق

// 26.06.2018 по тикету 15478

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