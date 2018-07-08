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مبعوث قطري: السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل سيخفف الاحتجاجات

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مبعوث قطري: السماح لسكان غزة بالعمل في إسرائيل سيخفف الاحتجاجات
Reuters Ronen Zvulun
رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي
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أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن إسرائيل إذا سمحت لعمال من قطاع غزة بدخولها فإن ذلك سيخفف الاحتجاجات على الحدود، والهجمات بالطائرات الورقية.

وقال العمادي خلال مقابلة أجرتها معه هيئة البث الإسرائيلية العامة، إنه يمكن البدء بدخول خمسة آلاف من سكان غزة للعمل في إسرائيل مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في وقف الاحتجاجات والحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية.

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وأضاف العمادي أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية للإفراج عن الإسرائيليين الأسرى أو المفقودين في غزة.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن إسرائيل أوحركة حماس لم تعلقا على المقترح القطري.

المصدر: رويترز

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