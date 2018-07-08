الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية على مطار التيفور

أفاد مصدر عسكري لوكالة "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.

وأضاف المصدر العسكري أن الدفاعات الجوية السورية أصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.

وتعرض المطار في أبريل الماضي، لقصف نفذته طائرتان حربيتان من طراز "F-15" وحملت سوريا حينها إسرائيل مسؤولية الهجوم، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على المطار، إلا أن إسرائيل التزمت الصمت.

وتوعدت طهران تل أبيب بالرد على قصف مطار "التيفور" العسكري السوري في ريف حمص، الذي قتل فيه 7 عسكريين إيرانيين، وأكدت أن إسرائيل ستلقى ردا مناسبا على ذلك.

المصدر: RT + سانا