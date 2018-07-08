الشرطة العراقية تعلن تحرير الفلبينيتين المختطفتين

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية تحرير المواطنتين الفلبينيتين اللتين اختطفتا في المحافظة يوم أمس السبت.

وقالت مصادر أمنية إن الفلبينيتين كانتا مسافرتين على متن سيارة أجرة بصحبة ثلاثة فلبينيين آخرين، لكن مجهولين يستقلون سيارة أخرى صفراء اللون خطفوهما، على طريق بغداد - كركوك، بعد خروجهما من السيارة بسبب تعطلها.

ولم تعلن المصادر الرسمية بعد عن الجهة المسؤولة عن عملية الخطف.

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المصدر: رويترز