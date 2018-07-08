بحث نووي لطالب دكتوراه أردني يحصل على المركز الأول في روسيا

حصل طالب الدكتوراه الأردني أيمن أبو غزال في الجامعة الوطنية الروسية للبحوث النووية (م.ي.ف.ي)، على المركز الأول في مسابقة المشاريع العلمية والتقنية على مستوى روسيا الاتحادية.

وقال أبو غزال لـ RT، إن بحثه يتمحور حول إمكانية ملاحظة الشقوق الجنينية أثناء التشوه البنيوي المتدرج لعينة من سبيكة الصلب المكونة من مزيج من الكروم والنيكل والتيتانيوم بنسب مختلفة، وتستخدم بشكل أساسي في صناعة المفاعلات النووية، وكذلك الكشف عن التشقق الجنيني الذي تصل أبعاده إلى 100 ميكرون بعمق 5 ملم، قبل ثلاث ساعات من إتلاف العينة.

وشارك 88 طالبا وباحثا علميا من مختلف الجامعات ومعاهد الأبحاث الروسية المتخصصة في الطاقة النووية في المسابقة تحت عنوان "الإلكترونيات المُبتكرة"، وقدم أبو غزال بحثه بشكل مبسط ومصور (فيديو) وهو ما تتطلبه شروط المسابقة.

RT

ويحتوي البحث العلمي لأبو غزال المبتعث إلى موسكو من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية لدراسة الدكتوراه في مجال الطاقة النووية على طريقة جديدة لمعرفة حالة ووضع معدات المفاعلات وتتضمن نتائج قياس موثوقة لمحطات الطاقة النووية أثناء التشغيل، وهو اكتشاف جديد للطالب الأردني الذي طوّر أسلوبا آمنا في فحص المفاعلات النووية.

RT

وكان أبو غزال قد نجح في ديسمبر 2017 في إجراء تجربة استخدم فيها هذه الطريقة داخل مختبر فرانك لفيزياء النيترونات في المفاعل السريع النابض الوحيد والفريد من نوعه في العالم الذي يقع في المعهد المشترك للبحوث النووية في مدينة "دوبنا" بضواحي موسكو، وبذلك أصبح أبو غزال أول عربي يسمح له بإجراء تجربة داخل هذا المفاعل.

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وعرض أبو غزال نتائج تجاربه في المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر باسم "مستقبل الطاقة الذرية - 2017" الذي نظمته جهات روسية حكومية أبرزها شركة روس آتوم الحكومية للطاقة، وأبدت مؤسسات الصناعة النووية حينها اهتماما بهذه الطريقة الجديدة وتجري الترتيبات للحصول على براءة اختراع دولية".

المصدر:RT

علي خطايبة