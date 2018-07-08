// 26.06.2018 по тикету 15478
تسميم 90 كلبا أليفا في منطقة الميناء بلبنان
AFP RIZWAN TABASSUM
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تسميم حوالي تسعين كلباً يؤويها الثمانيني محمود يوسف في مزرعته في منطقة الميناء.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الكلاب سُمّمت عن طريق وضع بعض قطع الدجاج المسممة في المنطقة التي تتنقل فيها الكلاب، لتكون النتيجة موت 40 كلبا، وفقدان 30 آخرين ومعالجة 20، بحسب إحدى الشابات اللواتي تساعدن بالعناية بالكلاب في المزرعة.
فيما ناشدت صفحة "عمو حمود" على موقع فيسبوك أي شخص يمكنه التوجه الى المزرعة في الميناء، لتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ الكلاب المصابة.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية
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