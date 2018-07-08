 
مباشر

تسميم 90 كلبا أليفا في منطقة الميناء بلبنان

أخبار العالم العربي

تسميم 90 كلبا أليفا في منطقة الميناء بلبنان
AFP RIZWAN TABASSUM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khgh

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تسميم حوالي تسعين كلباً يؤويها الثمانيني محمود يوسف في مزرعته في منطقة ​الميناء​.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الكلاب سُمّمت عن طريق وضع بعض قطع الدجاج المسممة في المنطقة التي تتنقل فيها الكلاب، لتكون النتيجة موت 40 كلبا، وفقدان 30 آخرين ومعالجة 20، بحسب إحدى الشابات اللواتي تساعدن بالعناية بالكلاب في المزرعة.

فيما ناشدت صفحة "عمو حمود" على موقع فيسبوك أي شخص يمكنه التوجه الى المزرعة في الميناء، لتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ الكلاب المصابة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"صفقة القرن" هل التقى فعلا قادة مخابرات عربية مع الموساد؟ وما مصيرها؟