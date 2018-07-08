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مراسلتنا: تواصل مفاوضات المصالحة في ريف درعا الغربي

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: تواصل مفاوضات المصالحة في ريف درعا الغربي
الدرر الشامية
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ذكرت مراسلتنا نقلا عن مصدر عسكري في درعا، أن ملف تسليم ريف درعا الغربي لا يزال قيد التفاوض بين الجيش السوري والمسلحين برعاية روسية.

وأضافت مراسلتنا، أن المفاوضات لم تتوقف وبانتظار رد قادة الفصائل المسلحة بصدد قبول الاتفاق، وأن الشرطة العسكرية الروسية دخلت اليوم إلى بلدة طفس لإحضار المسؤولين عن التفاوض من جهة الفصائل لاستكمال التشاور.

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من جهتها قالت مصادر معارضة إن الزمر المسلحة الناشطة في ريف درعا الغربي، شكلت فريقا جديدا للتفاوض عقب إعلان تأسيس "جيش الجنوب" الذي اندمج فيه 11 مكونا عسكريا في المنطقة الغربية والقنيطرة، واختار استئناف قتال الجيش السوري.

عضو "خلية الأزمة" في درعا، والرئيس السابق للمجلس المحلي لمدينة جاسم، أحمد الصالح أكد خلافا لـ"جيش الجنوب" تمسكه بالمصالحة، وقال: "تم تشكيل فريق تفاوض من أجل التوصل لاتفاق يضمن سلامة أهلنا وشبابنا ويحفظ البلاد، وتم البدء بإجراءات تنسيق التفاوض".

المصدر: RT

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