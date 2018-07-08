الأمم المتحدة: بقي 150 نازحا سوريا قرب حدود الأردن

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، أندرس بيدرسن، اليوم الأحد، أن معظم النازحين السوريين عادوا إلى قراهم ومنازلهم ولم يبق سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية معظمهم من الرجال.

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وقال المنسق في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في عمان، إن الأمم المتحدة بالعمل مع الشركاء على الأرض، تحاول إيجاد حل للأزمة، وتحتاج إلى المزيد من دعم المساعدات الإنسانية.

وطالب المنسق بمنح الأمم المتحدة حق المرور إلى الجانب السوري للوصول إلى من يحتاج المساعدة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 320 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وقد خرج آلاف السكان في الجنوب السوري من بلداتهم تزامنا مع تقدم الجيش لتحريرها من المسلحين والإرهابيين، لكن الأردن أبقى حدوده مغلقة خشية تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه.

المصدر: وكالات