مقتل 9 عسكريين باستهداف دورية للحرس الوطني شمال غربي تونس

قتل 9 عناصر من الحرس الوطني التونسي بينهم ضباط، في عملية استهدفت دورية لهم بمركز الصرايا التابع لمعتمدية غار الدماء شمال غربي البلاد اليوم الأحد، حسب صحيفة الشروق التونسية.

وأوضحت الصحيفة أن العملية تمثلت في قيام الإرهابيين بنصب كمين وتفجير لغم استهدف دورية لوحدات الحرس الوطني التابعة للمركز العملياتي بمعتمدية غار الدماء، كانت تتنقل قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا.

وحسب المصدر، فإن فرق ضخمة من الحرس والجيش الوطنيين مدعومة بمروحيتين بدأت بعملية تمشيط للمنطقة لتعقب الإرهابيين.

المصدر: صحيفة الشروق