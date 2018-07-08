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مقتل 6 عسكريين باستهداف دورية للحرس الوطني شمال غربي تونس

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مقتل 6 عسكريين باستهداف دورية للحرس الوطني شمال غربي تونس
AFP FATHI NASRI
دورية للجيش التونسي (أرشيف)
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قتل 6 عناصر من الحرس الوطني التونسي بينهم ضباط وأصيب 3 آخرون في عملية استهدفت دوريتهم بمركز الصرايا التابع لمعتمدية غار الدماء شمال غربي البلاد، حسب صحيفة الشروق التونسية.

وأوضحت الصحيفة أن العملية تمثلت في قيام الإرهابيين بنصب كمين وتفجير لغم استهدف دورية لوحدات الحرس الوطني التابعة للمركز العملياتي بمعتمدية غار الدماء، كانت تتنقل قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا.

وتحدثت التقارير الأولية عن مقتل 8 عناصر من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح.

وبدأت فرق ضخمة من الحرس والجيش الوطنيين مدعومة بمروحيتين بعملية تمشيط للمنطقة لتعقب الإرهابيين.

المصدر: صحيفة الشروق

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