 
مباشر

مذيعة صينية تتوشح بالعلم المصري أمام شكري

أخبار العالم العربي

مذيعة صينية تتوشح بالعلم المصري أمام شكري
Reuters
وزير الخارجية المصري، سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khfq

أدلى وزير الخارجية المصري سامح شكري بحديث لقناة فونيكس الصينية أعجبت محاورته الصينية به كثيرا وبزيارته إلى بلادها، وعبّرت عن إعجابها باتشاحها العلم المصري في حضرة شكري.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تغريدة على صفحته في تويتر كتب فيها: "وزير الخارجية سامح شكري، يجري لقاء مع قناة فونيكس الصينية في بكين والمذيعة توشحت بالعلم المصري".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية المصري سامح شكري سامح شكري: مصر تدافع عن أمن أوروبا

المصدر: اليوم السابع

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا