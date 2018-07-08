// 26.06.2018 по тикету 15478
مذيعة صينية تتوشح بالعلم المصري أمام شكري
Reuters
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أدلى وزير الخارجية المصري سامح شكري بحديث لقناة فونيكس الصينية أعجبت محاورته الصينية به كثيرا وبزيارته إلى بلادها، وعبّرت عن إعجابها باتشاحها العلم المصري في حضرة شكري.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تغريدة على صفحته في تويتر كتب فيها: "وزير الخارجية سامح شكري، يجري لقاء مع قناة فونيكس الصينية في بكين والمذيعة توشحت بالعلم المصري".
وزير الخارجية يجري حوارا الآن من بكين مع قناة فونيكس الأكثر شيوعا في الصين..... وتتوشح مذيعة القناة بعلم مصر تقديرا لزيارة وزير الخارجية pic.twitter.com/GE1m23fh57— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) 8 июля 2018 г.
المصدر: اليوم السابع
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