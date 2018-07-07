فندق "بلازا" بنيويورك يوضح حقيقة إنزاله العلم السعودي

أوضح فندق "بلازا" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، حقيقة إنزال العلم السعودي من أمام بناية الفندق، مشيرا إلى أن جميع الأعلام أعيدت إلى أماكنها لاحقا.

ونشر الفندق تغريدة على موقعه الرسمي وباللغتين العربية والإنكليزية، أشار فيها إلى أن "ما جرى تداوله مؤخرا بخصوص إنزال العلم السعودي من واجهة فندق بلازا، ليس له أي أبعاد سياسية، والسبب الرئيسي هو الاستعداد للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي والمصادف الرابع من يوليو الجاري".

متابعينا الأعزاء، نود أن ننفي كل ما تم تداوله مؤخرا بخصوص إنزال العلم السعودي من واجهة فندق بلازا وماله من أبعاد سياسية، حيث أن السبب الرئيسي كان الإستعداد للإحتفال بيوم الإستقلال الأمريكي بتاريخ الرابع من يوليو. — The Plaza Hotel (@ThePlazaHotel) ٦ يوليو ٢٠١٨

Dear followers, The Plaza would like to clear up any misinformation regarding the removal of the Saudi flag from its façade. There is no political significance surrounding the removal of the flag. Hotel flags were switched to American flags, in celebration of July 4th holiday. — The Plaza Hotel (@ThePlazaHotel) ٦ يوليو ٢٠١٨

وأشار الفندق إلى أن "جميع الأعلام أعيدت، بما في ذلك العلم السعودي، وسوف يرفرف جنبا إلى جنب مع علم قطر".

هذا وقد أعيدت أعلام الفندق، بما في ذلك العلم السعودي ، وسوف تطير جنبا إلى جنب مع علم دولة قطر. — The Plaza Hotel (@ThePlazaHotel) ٦ يوليو ٢٠١٨

واشترى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فندق "بلازا" عام 1988، لكنه اضطر لبيعه لمجموعة من المستثمرين من بينهم رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال قبل أكثر من عقدين من الزمن، بعد إفلاسه.

وكشفت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي، عن اتفاقية تقوم قطر بموجبها بشراء فندق "بلازا" الأمريكي، مقابل 600 مليون دولار، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار للدوحة في سوق العقارات الغربية.

فندق البلازا في نيويورك

افتتح: ١٩٠٧

كلفة البناء: ١٢.٥ مليون (تقريبا ٤٠٠ مليون بالدولار الحالي)

كلفة الليلة: ١٠٠٠ دولار في ٢٠٠١

اشتراه ترمب في ١٩٨٨ مقابل ٣٠٠ مليون

يحوي مركز تسوق تحت الارض لكبريات شركات الملابس والبضائع.

مسرح لفيلم (هوم الون) الكوميدي الشهير وغيره من الأفلام. pic.twitter.com/B0akP7Kx2Y — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) July 4, 2018

المصدر: وكالات