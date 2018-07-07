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فندق "بلازا" بنيويورك يوضح حقيقة إنزاله العلم السعودي

أخبار العالم العربي

فندق
Brendan McDermid
فندق "بلازا"في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة
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أوضح فندق "بلازا" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، حقيقة إنزال العلم السعودي من أمام بناية الفندق، مشيرا إلى أن جميع الأعلام أعيدت إلى أماكنها لاحقا.

ونشر الفندق تغريدة على موقعه الرسمي وباللغتين العربية والإنكليزية، أشار فيها إلى أن "ما جرى تداوله مؤخرا بخصوص إنزال العلم السعودي من واجهة فندق بلازا، ليس له أي أبعاد سياسية، والسبب الرئيسي هو الاستعداد للاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي والمصادف الرابع من يوليو الجاري".

وأشار الفندق إلى أن "جميع الأعلام أعيدت، بما في ذلك العلم السعودي، وسوف يرفرف جنبا إلى جنب مع علم قطر".

واشترى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فندق "بلازا" عام 1988، لكنه اضطر لبيعه لمجموعة من المستثمرين من بينهم رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال قبل أكثر من عقدين من الزمن، بعد إفلاسه.

وكشفت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي، عن اتفاقية تقوم قطر بموجبها بشراء فندق "بلازا" الأمريكي، مقابل 600 مليون دولار، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار للدوحة في سوق العقارات الغربية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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