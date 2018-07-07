القوات المسلحة الإماراتية تزيد مدة الخدمة الوطنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة لتصبح 16 شهرا بدلا من 12.

تقرر زيادة مدة الخدمة الوطنية للدفعات القادمة لتصبح 16 شهراً للذكور الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة وما فوق بدلاً من 12 شهراً#UAENSR#الخدمة_الوطنية#UAE#الإمارات#nationalservicepic.twitter.com/tN3PgBWIfk — الـخـدمـة الوطـنـيـة (@UAENSR) July 7, 2018

وقررت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، زيادة المدة التي حددها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

إقرأ المزيد

وبدأت الإمارات تحت مظلة التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014، وتابعوا التقدم ليسيطروا على مناطق أخرى في الوسط والجنوب.

المصدر: وكالات