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القوات المسلحة الإماراتية تزيد مدة الخدمة الوطنية

أخبار العالم العربي

القوات المسلحة الإماراتية تزيد مدة الخدمة الوطنية
Reuters
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة لتصبح 16 شهرا بدلا من 12.

وقررت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، زيادة المدة التي حددها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.

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وبدأت الإمارات تحت مظلة التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014، وتابعوا التقدم ليسيطروا على مناطق أخرى في الوسط والجنوب.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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