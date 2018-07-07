خطف فلبينيتين في العراق وفتح تحقيق مع سائقهما

أكدت مصادر أمنية عراقية في محافظة ديالى فتح تحقيق مع سائق السيارة التي كانت تقل فلبينيتين اختطفتا منها اليوم السبت، على طريق يربط بين محافظتي بغداد وكركوك.

وقالت المصادر لـRT إن "سائق سيارة الفلبينيتين المختطفتين قدم بلاغا بعملية الاختطاف، لكن الأجهزة الأمنية فضلت احتجازه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث".

وبحسب المصادر، فلم تصدر حتى الآن أية نتائج خاصة بالتحقيقات في عملية الاختطاف.

وقد قالت مصادر في الجيش والشرطة ومسؤولون محليون في وقت سابق من اليوم إن فلبينيتين خطفتا في العراق، أثناء توجههما إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصحبة فلبينيتين أخريين وفلبيني ثم تعطلت سيارتهم على الطريق.

وأوضح مصدر عسكري أن المرأتين خرجتا من السيارة بعد تعطلها ثم مر مجهولون في سيارة صفراء وخطفوهما.

ولم تعرف بعد هوية الخاطفين ودوافعهم.

المصدر: RT + وكالات