 
مباشر

خطف فلبينيتين في العراق وفتح تحقيق مع سائقهما

أخبار العالم العربي

خطف فلبينيتين في العراق وفتح تحقيق مع سائقهما
Reuters Alkis Konstantinidis
الشرطة العراقية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khe2

أكدت مصادر أمنية عراقية في محافظة ديالى فتح تحقيق مع سائق السيارة التي كانت تقل فلبينيتين اختطفتا منها اليوم السبت، على طريق يربط بين محافظتي بغداد وكركوك.

وقالت المصادر لـRT إن "سائق سيارة الفلبينيتين المختطفتين قدم بلاغا بعملية الاختطاف، لكن الأجهزة الأمنية فضلت احتجازه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث".

وبحسب المصادر، فلم تصدر حتى الآن أية نتائج خاصة بالتحقيقات في عملية الاختطاف.

وقد قالت مصادر في الجيش والشرطة ومسؤولون محليون في وقت سابق من اليوم إن فلبينيتين خطفتا في العراق، أثناء توجههما إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بصحبة فلبينيتين أخريين وفلبيني ثم تعطلت سيارتهم على الطريق.

وأوضح مصدر عسكري أن المرأتين خرجتا من السيارة بعد تعطلها ثم مر مجهولون في سيارة صفراء وخطفوهما.

ولم تعرف بعد هوية الخاطفين ودوافعهم.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا