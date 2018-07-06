سلوفاكيا تنفي عزمها نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس

نفت وزارة الخارجية السلوفاكية "بشدة" ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول تأكيد رئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو عزم بلاده على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت براتيسلافا في بيان: "تعارض وزارة الخارجية السلوفاكية بشدة نشر أخبار كاذبة في صحيفة Israel Hayom في 4 يوليو 2018، تقتبس فيها إعلانا (مزعوما) لرئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو.. الجملة الأولى في الاقتباس عن رئيس البرلمان غير صحيحة.. لم يقل ذلك خلال الاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين أو أثناء زيارته بأكملها لإسرائيل.. لا تعتزم سلوفاكيا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".

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وأضافت أن "موقف سلوفاكيا من وضع مدينة القدس لم يتغير ويستند إلى موقف الاتحاد الأوروبي المشترك الذي يدعو إلى حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، ورفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب".

المصدر: وكالات