 
مباشر

سلوفاكيا تنفي عزمها نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس

أخبار العالم

سلوفاكيا تنفي عزمها نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس
AFP SAMUEL KUBANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh8x

نفت وزارة الخارجية السلوفاكية "بشدة" ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول تأكيد رئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو عزم بلاده على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقالت براتيسلافا في بيان: "تعارض وزارة الخارجية السلوفاكية بشدة نشر أخبار كاذبة في صحيفة Israel Hayom في 4 يوليو 2018، تقتبس فيها إعلانا (مزعوما) لرئيس برلمان سلوفاكيا أندريه دانكو.. الجملة الأولى في الاقتباس عن رئيس البرلمان غير صحيحة.. لم يقل ذلك خلال الاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين أو أثناء زيارته بأكملها لإسرائيل.. لا تعتزم سلوفاكيا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".

إقرأ المزيد
الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 30 مارس عام 2017. سلوفاكيا بصدد نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس

وأضافت أن "موقف سلوفاكيا من وضع مدينة القدس لم يتغير ويستند إلى موقف الاتحاد الأوروبي المشترك الذي يدعو إلى حل وضع مدينة القدس عبر مفاوضات مشتركة تفضي إلى اتفاق باعتبار القدس عاصمة للدولتين، ورفض الخطوات السياسية الأحادية الجانب".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شابان سعوديان يلقيان حتفهما بعد إنقاذ طفلين أمريكيين (فيديو)