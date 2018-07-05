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إيطاليا تدعو لرفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

إيطاليا تدعو لرفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
AFP ANDREAS SOLARO
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني
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دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى ليبيا من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال سالفيني في أعقاب مباحثاته مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية: "نحن سنعمل على رفع الحظر عن ليبيا لأن الأمر الوحيد الذي أدى إليه هو حرمان سلطات البلاد من المبادرة".

وأشار إلى أن حظر توريد الأسلحة لم يصبح عقبة أمام مهربي المهاجرين والأسلحة.

وأضاف سالفيني أن إيطاليا تعتزم تناول هذه المسألة خلال لقائه مع وزيري الداخلية الألماني والنمساوي في مدينة إنسبروك النمساوية بعد أسبوع.

يذكر أن الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا فرض في عام 2011 منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بنظام معمر القذافي.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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