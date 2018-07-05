جبريل يحذر من انتشار أرقام وطنية وناخبين مزيفين في ليبيا

قال زعيم تحالف القوى الوطنية في ليبيا محمود جبريل، إن تزويرا واسع النطاق يجري للرقم الوطني في البلاد، الأمر الذي ربما يهدد نزاهة الانتخابات التي قد تجرى أواخر العام الحالي.

ودعا جبريل، الذي قاد ليبيا أثناء الفترة الانتقالية، إلى تحقيق شامل في المخالفات التي ربما أدت أيضا لمئات الآلاف من المطالبات الزائفة بمخصصات الرعاية الاجتماعية.

وصرح جبريل الذي يقود تحالف القوى الوطنية لـ"رويترز"، بأن التزوير في الرقم الوطني سيمنح أي حزب خاسر ذريعة للتشكيك في النتائج، معربا عن قلقه إزاء المشكلة التي لم تحل بعد، مشيرا إلى أنه إذا أجريت الانتخابات بناءً على أرقام وطنية مزورة وناخبين مزيفين فهذا يعني أن النتائج لن تكون نزيهة".

وتأمل الأمم المتحدة والفصائل الليبية المتنافسة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر القادم في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار إليها. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

المصدر: "رويترز"