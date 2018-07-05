محكمة إسرائيلية تجمد قرار هدم الخان الأحمر شرق القدس

تمكن محامي "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" من الحصول على أمر احترازي بوقف هدم التجمع البدوي "الخان الأحمر" شرق القدس حتى البت في التماس مقدم في القضية.

وذكرت مراسلتنا في الضفة الغربية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، جمدت قرار أوامر الهدم في تجمع الخان الأحمر حتى البت في الالتماس الذي تقدم به أهالي الحي.

وكانت القوات الإسرائيلية، أصابت 35 فلسطينيا بجراح، خلال قمعها احتجاجا قام به سكان الحي ونشطاء ومتضامنون أجانب، أمس الأربعاء.

وقد شرعت الجرافات الإسرائيلية منذ صباح الأربعاء بشق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر، وأزالت الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، لتمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات إلى المنطقة وهدمها.

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يذكر أن سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي تفرضها إسرائيل على المواطنين هناك بهدف إعادة تهجيرهم.

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وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ترحيل التجمعات البدوية شرقي القدس، من أجل إقامة مشروع استيطاني يطلق عليه إسرائيليا (E1).

وأرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا الفلسطينية المجاورة، ويقطن هذا التجمع 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال.

المصدر: RT + وكالات