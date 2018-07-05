أنقرة: المعارضة السورية بعثت إلى دي ميستورا بقائمة مرشحيها للجنة الدستورية

أكدت الخارجية التركية أن المعارضة السورية بعثب إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائمة تضم أسماء مرشحيها إلى اللجنة الدستورية.

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن هيئة التفاوض السورية أرسلت اليوم الخميس قائمة معدة بمشاركة أنقرة بأسماء 50 مرشحا من المعارضة إلى اللجنة السورية.

وأضاف أقصوي أن الحكومة التركية بعثت اليوم أيضا بتأكيد خطي رسمي إلى مكتب دي ميستورا أكدت فيه دعمها للقائمة.

يذكر أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في الـ30 يناير الماضي في مدينة سوتشي الروسية قد اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 شخصا على أساس حصص متساوية من الحكومة السورية والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة إصلاح الدستور السوري الحالي.

وسبق أن سلمت الحكومة السورية قائمتها إلى دي ميستورا.

المصدر: تاس