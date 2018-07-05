البرلمان الأوروبي يدعو دول الخليج إلى تجنب الإضرار بأمن الصومال

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء ما أسماها بالمصالح الأجنبية التي تزيد من تعقيد الصورة السياسية في الصومال مشيرا إلى المواجهة بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى.

وقال البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة حول الصومال تناقش حالات خرق حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، إنه "في حين أن المصالح الأجنبية تزيد من تعقيد الصورة السياسية (في الصومال).. وفي حين أن الحكومة الصومالية سعت خلال المواجهة بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، إلى البقاء محايدة.. أوقفت السعودية والإمارات مدفوعات دعم الميزانية المعتادة ما يزيد من إضعاف قدرة الحكومة على دفع مستحقات قوات الأمن".

وأضاف: "يدعو (البرلمان الأوروبي) جميع الأطراف الخارجية المعنية إلى الامتناع عن التدخل الضار بالأمن الوطني الصومالي".

إقرأ المزيد

وتشهد منطقة الخليج توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الـ 5 يونيو 2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

إقرأ المزيد

وتتهم هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالات