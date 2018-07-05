 
مباشر

البرلمان الأوروبي يدعو دول الخليج إلى تجنب الإضرار بأمن الصومال

أخبار العالم العربي

البرلمان الأوروبي يدعو دول الخليج إلى تجنب الإضرار بأمن الصومال
Sputnik Vladimir Fedorenko
البرلمان الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh2m

أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء ما أسماها بالمصالح الأجنبية التي تزيد من تعقيد الصورة السياسية في الصومال مشيرا إلى المواجهة بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى.

وقال البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة حول الصومال تناقش حالات خرق حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، إنه "في حين أن المصالح الأجنبية تزيد من تعقيد الصورة السياسية (في الصومال).. وفي حين أن الحكومة الصومالية سعت خلال المواجهة بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى، إلى البقاء محايدة.. أوقفت السعودية والإمارات مدفوعات دعم الميزانية المعتادة ما يزيد من إضعاف قدرة الحكومة على دفع مستحقات قوات الأمن".

وأضاف: "يدعو (البرلمان الأوروبي) جميع الأطراف الخارجية المعنية إلى الامتناع عن التدخل الضار بالأمن الوطني الصومالي".

إقرأ المزيد
الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال يوجه تحذيرا ضمنيا للإمارات

وتشهد منطقة الخليج توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الـ 5 يونيو 2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

إقرأ المزيد
الدوحة: الصومال تتعرض للانتقام لمعارضتها دول المقاطعة

وتتهم هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا