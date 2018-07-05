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مراسلتنا: انفجار في مدينة محردة بريف حماة

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: انفجار في مدينة محردة بريف حماة
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أفادت مراسلتنا في سوريا بانفجار وقع في مدينة محردة بريف حماة مساء اليوم الخميس.

ونقلت المراسلة عن مصادر محلية تأكيدها أن الانفجار ناتج عن سيارة.

هذا وأشارت مصادر أخرى إلى أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة بالقرب من مقر الدفاع الوطني بالقرب من روضة "غادة شعاع" بمحردة ما تسبب في انتشار شظايا بالمكان ما أثار الاعتقاد بأنه ناتج عن سيارة.

وأضافت المراسلة أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث.

المصدر: RT

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