مصدر أمني لـ RT: وجود خلايا "داعش" قرب كركوك لا يعني انعدام الأمن فيها

قال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، إن وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في محيط محافظة كركوك، لا يعني أن المحافظة تُعاني من تدهور أمني.

وأوضح رسول لـRT، أن كركوك تحت سيطرة القطعات الأمنية العراقية، وهي تنعم بالأمان، قائلا: "قطعاتنا تقوم بتطهير مناطق شرق ديالى – كركوك، والغاية من هذه العملية القضاء على البؤر الإرهابية في هذه الأماكن وتأمين طريق ديالى – كركوك – بغداد بشكل تام".

وأضاف: "وجود الخلايا لا يعني أن الوضع الأمني غير مسيطر عليه أولا يوجد أمن، على العكس من ذلك، هُناك عمليات عسكرية تجري في كل قرى حوض الحويجة والرياض والرشاد والعباسي وعمليات استباقية على أساس الجهد الاستخباراتي".

يذكر أن الحكومة العراقية عززت منذ أيام تواجدها الأمني والعسكري في كركوك ومحيطها من أجل القضاء على خلايا تنظيم "داعش" التي نشطت خلال الفترة الأخيرة وقامت بعمليات "إرهابية" استهدفت قوات أمنية ومدنيين.

المصدر: RT