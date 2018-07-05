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مصر.. الحكم بالمؤبد على مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكم بالمؤبد على مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي
Reuters Amr Abdallah Dalsh
السجن المصري
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد للمستشار الاقتصادي للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وذلك لإدانته بقضية "اللجان النوعية".

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 14 متهما، بينهم 6 متهمين حضوريا والباقي غيابيا، كما قضت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت بالسجن عشر سنوات لمتهم، ومصادرة المضبوطات من الأسلحة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في أوائل عام 2016 للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور والتي وضعت تحت مسمى "اللجان النوعية".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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