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المعارضة السورية: الوساطة الأردنية نجحت في عودة المفاوضات مع الجانب الروسي

أخبار العالم العربي

المعارضة السورية: الوساطة الأردنية نجحت في عودة المفاوضات مع الجانب الروسي
Reuters Alaa Faqir
أحد عناصر "الجيش السوري الحر" في درعا (صورة من الأرشيف)
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أعلنت المعارضة السورية عن نجاح الوساطة الأردنية في عودة ممثلي الفصائل المسلحة المعارضة إلى طاولة المفاوضات مع العسكريين الروس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم غرفة "العمليات في الجنوب السوري" التابعة لفصائل المعارضة، إبراهيم الجباوي، أنه من المتوقع أن يجري الجانبان مفاوضات في وقت لاحق من مساء اليوم في مدينة بصرى الشام في محافظة درعا.

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وجدير بالذكر أنه جرت في مدينة بصرى الشام أربع جولات من المفاوضات بين المعارضة السورية المسلحة والعسكريين الروس بوساطة الأردن.

وكانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات قد أعلنت في وقت سابق أن الوساطة الأردنية أثمرت عن تشكيل لجنة تفاوض موسعة للمعارضة "تمثل الجنوب بشكل كامل"، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: رويترز

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