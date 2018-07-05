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العاهل المغربي يعرب لبوتفليقة عن حرصه على توطيد علاقات البلدين

أخبار العالم العربي

العاهل المغربي يعرب لبوتفليقة عن حرصه على توطيد علاقات البلدين
RT
العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
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بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تهنئة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أكد فيها "حرصه القوي" على مواصلة العمل من أجل توطيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين.

وأعرب الملك المغربي في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس الجزائري، بمناسبة عيد استقلال الجزائر، عن "أصدق التهاني والتمنيات للرئيس بوتفليقة وموفور الصحة والعافية والهناء، للشعب الجزائري.

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وأشار العاهل المغربي إلى "حرصه القوي" على مواصلة العمل سويا مع الرئيس الجزائري من أجل الرقي بعلاقات التعاون "إلى مستوى تطلعات الشعبين بالتكامل والاندماج، لرفع مختلف التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجهها المنطقة".

المصدر: هسبريس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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